РФ обсудит в СБ ООН эвакуацию детей из зоны СВО

На предстоящем председательстве в Совете безопасности ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по «формуле Арриа», посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения СВО на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции», — сказала она.

Захарова пояснила, что РФ планирует «информировать коллег о принимаемых в стране мерах по защите несовершеннолетних от обстрелов ВСУ и предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах».