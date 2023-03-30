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39 минут назад

РФ обсудит в СБ ООН эвакуацию детей из зоны СВО

Елена Прошина

На предстоящем председательстве в Совете безопасности ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по «формуле Арриа», посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения СВО на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ обсудит в СБ ООН эвакуацию детей из зоны СВО
Фото: ТАССТАСС

«Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции», — сказала она.

Захарова пояснила, что РФ планирует «информировать коллег о принимаемых в стране мерах по защите несовершеннолетних от обстрелов ВСУ и предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах».

«Формула Арриа» предполагает проведение неформальных встреч с целью откровенного обмена мнениями в частном порядке. Их будут организовывать члены Совбеза ООН.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,
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