$76.45+0.1482.39-0.75

Захарова назвала способы разрешения конфликта между Баку и Ереваном

19

В вопросах армяно-азербайджанского урегулирования важно слышать Баку и Ереван, а не тех, кто никогда не был посредником и не добивался никаких практических результатов, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Захарова назвала способы разрешения конфликта между Баку и Ереваном
© РИА Новости

В МИД исключили возможность войны между Россией и Британией

Нужно слышать, слушать и действовать в интересах двух стран. Мы понимаем, что бывают периоды крайнего обострения. Но стороны могут договариваться, главное создавать им соответствующую базу и содействовать этому взаимопониманию, — заявила Захарова.

По словам дипломата, в Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Арменией и Азербайджаном, а «своей непродуманной и нечестной активностью» они лишь разжигают противоречия между сторонами. Безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном являются документы подписанные при российском посредничестве.

Ранее глава миссии ЕС Маркус Риттер в интервью Deutsche Welle (признана Минюстом РФ СМИ, выполняющая функцию иноагента) заявил, что если весной Азербайджан не нападет на Армению, это будет свидетельствовать об успехе наблюдательной миссии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения вскоре могут выйти на мирные договоренности. Так он оценил усилия Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий