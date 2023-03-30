Захарова назвала способы разрешения конфликта между Баку и Ереваном

В вопросах армяно-азербайджанского урегулирования важно слышать Баку и Ереван, а не тех, кто никогда не был посредником и не добивался никаких практических результатов, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Нужно слышать, слушать и действовать в интересах двух стран. Мы понимаем, что бывают периоды крайнего обострения. Но стороны могут договариваться, главное создавать им соответствующую базу и содействовать этому взаимопониманию, — заявила Захарова.

По словам дипломата, в Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Арменией и Азербайджаном, а «своей непродуманной и нечестной активностью» они лишь разжигают противоречия между сторонами. Безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном являются документы подписанные при российском посредничестве.

Ранее глава миссии ЕС Маркус Риттер в интервью Deutsche Welle (признана Минюстом РФ СМИ, выполняющая функцию иноагента) заявил, что если весной Азербайджан не нападет на Армению, это будет свидетельствовать об успехе наблюдательной миссии.