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35 минут назад

В России допустили прямое участие Британии в украинском конфликте

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Нельзя исключать, что в будущем Великобритания решит напрямую участвовать в украинском конфликте. Такую возможность в интервью RTVI допустил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В России допустили прямое участие Британии в украинском конфликте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, страна все активнее «углубляется» в происходящее на Украине. Он напомнил, что Великобритания поставляет республике военную технику, а также обучает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории. Отдельные британские специалисты готовят артиллеристов, подводников и силы спецназа.

«В этом смысле, конечно же, вовлеченность ее (Великобритании — прим. "Ленты.ру") в конфликте надо рассматривать. Но ничего нельзя исключать на будущее», — ответил Келин на вопрос о возможности прямого участия Лондона в конфликте.

При этом посол уточнил, что на данный момент на Украине нет британских войск.

В интервью Келин также отметил, что Россия и Великобритания сейчас не находятся в состоянии войны, а потому говорить о разрыве дипломатических отношений между двумя странами не стоит.

Политика,Андрей Келин,
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