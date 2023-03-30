МИД России: Лавров посетит Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. Стороны намерены обсудить ряд вопросов, в том числе ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран «обсудят в ходе встречи широкий круг вопросов» в разных сферах, включая торговлю, энергетику и туризм.

«Состоится обстоятельный обмен мнений по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по ситуации на Украине, по сирийскому и нагорно-карабахскому урегулированию. На переговорах министры также планируют проработать график двухсторонних контактов на различных уровнях», - пояснила Мария Захарова.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите президента России Владимира Путина в Турцию и участии его в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую». По словам президента Турции, такой визит может состояться 27 апреля.