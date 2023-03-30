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1 час назад

Медведев назвал возможных жертв экологической политики Запада

ТАССиещё 2

Экологическая политика Запада может нанести наибольший вред странам, менее всех причастным к загрязнению атмосферы Земли, заявил в четверг председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал возможных жертв экологической политики Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жертвами экологической политики Запада рискуют стать страны, которые в самой наименьшей степени причастны к загрязнению атмосферы Земли", - сказал он в ходе первого заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Медведев указал, что страны так называемого золотого миллиарда, которые десятилетиями не заботились об охране окружающей среды, но вкладывали огромные средства в развитие собственной промышленности за счет использования углеродной и другой энергетики, сегодня "без зазрения совести пытаются перекладывать расходы за смягчение негативных последствий на другие государства".

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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