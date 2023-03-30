МИД России: Лавров посетит Турцию

Глава российского МИД Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию , в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.

«6—7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она уточнила, что Лавров в ходе визита в турцию обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку в Закавказье.