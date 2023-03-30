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1 час назад

МИД России: Лавров 6-7 апреля посетит Турцию

RT на русскомиещё 1

Глава российского МИД Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.

МИД России: Лавров посетит Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«6—7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что Лавров в ходе визита в турцию обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку в Закавказье.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.

Политика,Мария Захарова,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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