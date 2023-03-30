Джабаров указал на агрессивность шпионажа США в России

Использование спецслужбами США журналистов для ведения шпионажа против России говорит об агрессивном характере работы Вашингтона против Москвы. Об этом в четверг заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», 30 марта Федеральная служба безопасности РФ задержала Эвана Гершковича за противоправную деятельность, его обвинили в шпионаже в интересах правительства США.

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«Я поздравляю сотрудников Федеральной службы безопасности. Это отличный результат, тем более если они взяли с поличным…Шпион взят с поличным, то есть ему передавали документы секретного характера, это тяжкое преступление, которое карается законом по полной программе», — цитирует ФАН законодателя.

Сенатор подчеркнул, что у Гершковича нет дипломатического иммунитета, как у сотрудников посольств, а потому он подлежит уголовной ответственности. При этом он заметил, что в Екатеринбурге, где и задержали американского журналиста, находится много оборонных предприятий.

«Мы имеем сейчас реально очень серьезное преимущество перед американцами в новых типах вооружений, поэтому их устремления направлены на получение любого вида информации, в которой заинтересованы США», — подчеркнул Джабаров.

По словам парламентария, практика привлечения журналистов к шпионажу имела место в 1960-е годы. При этом он обратил внимание, что Гершковичу грозит уголовная ответственность.

«Поэтому США конечно же будут кричать, шуметь, заявлять, что это неправда. Но я думаю у нас есть все основная и сотрудники ФСБ могут предоставить все доказательства. Но это конечно еще раз говорит, как агрессивно работают американцы против Российской Федерации», — заключил Джабаров.