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39 минут назад

Песков заявил, что Путин уже отчитался о доходах за 2022 год

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год.

Песков: Путин уже отчитался о доходах за 2022 год
Фото: Алексей Никольский/РИА НовостиАлексей Никольский/РИА Новости

"Да, уже сдал", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что, несмотря на то, что отведенный срок (до 31 марта) еще не истек, отчитаться о доходах уже успели почти все сотрудники Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек.

28 марта пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что более 86% депутатов Государственной Думы представили свои декларации о доходах за 2022 год. Ранее в Госдуме сообщали, что с 2023 года декларации депутатов и сенаторов со сведениями о доходах и недвижимости перестанут публиковать. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил чиновников от обнародования информации о доходах и расходах на время спецоперации.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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