Песков: Путин уже отчитался о доходах за 2022 год

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год.
"Да, уже сдал", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что, несмотря на то, что отведенный срок (до 31 марта) еще не истек, отчитаться о доходах уже успели почти все сотрудники Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек.
28 марта пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что более 86% депутатов Государственной Думы представили свои декларации о доходах за 2022 год. Ранее в Госдуме сообщали, что с 2023 года декларации депутатов и сенаторов со сведениями о доходах и недвижимости перестанут публиковать. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил чиновников от обнародования информации о доходах и расходах на время спецоперации.