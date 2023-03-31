Песков: Путин уже отчитался о доходах за 2022 год

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год.

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"Да, уже сдал", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что, несмотря на то, что отведенный срок (до 31 марта) еще не истек, отчитаться о доходах уже успели почти все сотрудники Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек.