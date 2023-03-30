Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина в кремлевской квартире

«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение — у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда», — поделился глава государства.