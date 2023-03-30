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Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина в кремлевской квартире

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Безопасность президента России Владимира Путина во время его пребывания к кремлевской квартире обеспечивает организация, которая входит в состав аппарата главы государства. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Организация в аппарате президента, есть целый ряд подразделений, которые занимаются обеспечением деятельности главы государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто следит безопасностью российского лидера.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле.

«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение — у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда», — поделился глава государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находился в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. РФ стала первой страной, которую китайский лидер посетил после переизбрания 10 марта на третий срок Всекитайским собранием народных представителей (парламентом).

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