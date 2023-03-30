Россия и Эстония прекратили таможенное сотрудничество

Соглашение между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекращено, заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводится на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что действие соглашения прекращено с 26 марта 2023 года. Оно было подписано между правительствами двух стран в Москве 8 июня 1999 года.

Ранее в марте министерство иностранных дел Эстонии решило выслать российского дипломата и объявило его персоной нон грата. Как утверждает ведомство, сотрудник посольства якобы участвовал в «подрыве безопасности и конституционного строя» страны, распространяя «пропаганду».