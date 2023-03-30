МИД РФ сообщил о постоянных контактах с гендиректором МАГАТЭ

МИД России сообщил о постоянных контактах с гендиректором МАГАТЭ
Точка по вопросу Запорожской АЭС не поставлена, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы в постоянном контакте с Рафаэлем Гросси, и в ходе его поездок в Россию, и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Всё в работе, пока точка не поставлена», — отметил замглавы российского МИДа.
Рябков добавил, что Киев игнорирует вопросы безопасности Запорожской АЭС и готов принести их в жертву своим политическим амбициям.
Накануне во время визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты атомной электростанции. Он отметил, что инициативу уже обсуждают с Россией и Украиной.