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МИД России сообщил о постоянных контактах с гендиректором МАГАТЭ

Точка по вопросу Запорожской АЭС не поставлена, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

МИД РФ сообщил о постоянных контактах с гендиректором МАГАТЭ
© РИА Новости

«Мы в постоянном контакте с Рафаэлем Гросси, и в ходе его поездок в Россию, и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Всё в работе, пока точка не поставлена», — отметил замглавы российского МИДа.

Рябков добавил, что Киев игнорирует вопросы безопасности Запорожской АЭС и готов принести их в жертву своим политическим амбициям.

Накануне во время визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты атомной электростанции. Он отметил, что инициативу уже обсуждают с Россией и Украиной.

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