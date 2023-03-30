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1 час назад

Россия обошла США в выстраивании отношений с Африкой

Lenta.ruиещё 8

Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента. Об этом в статье для Politico заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба.

Россия обошла США в выстраивании отношений с Африкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, развитым странам на сегодняшний день очень сложно склонить африканские государства на свою сторону. Он отметил, что западный дискурс «отражает своего рода пережиток холодной войны», однако Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.

«Ни для кого не секрет, что Африка не хочет открыто осуждать действия России на Украине или участвовать в усилиях Запада по санкциям и изоляции воюющей страны. Вместо этого эти страны продолжают встречать своего давнего партнера с распростертыми объятиями, широко осуждая войну, но не Россию», — поясняет Лиссуба.

Политика,
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