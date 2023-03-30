Россия обошла США в выстраивании отношений с Африкой

Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента. Об этом в статье для Politico заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба.

По словам политика, развитым странам на сегодняшний день очень сложно склонить африканские государства на свою сторону. Он отметил, что западный дискурс «отражает своего рода пережиток холодной войны», однако Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.