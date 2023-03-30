Названы законы, вступающие в силу в апреле

1 апреля. Социальные пенсии проиндексируют

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С 1 апреля 2023 года будут проиндексированы социальные пенсии. Прибавку получат порядка 4 миллионов пенсионеров.

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В этом году индексация учитывает уже проведенную в июне прошлого года — на 10 процентов. «Доиндексация» социальных пенсий с апреля составит 3,3 процента.

Социальные пенсии назначают нетрудоспособным людям и тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. В частности, ее получают инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды. Социальная пенсия по случаю потери кормильца положена потерявшим одного или обоих родителей детям и молодым людям в возрасте до 18 лет (или до 23 лет — тем, кто учится очно), а также детям умершей одинокой матери.

1 апреля. Кто получит жилищные субсидии, определят регионы

Местные власти получили право утверждать условия получения жилищных субсидий. В частности, устанавливать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 апреля.

В этом региональным властям помогут методические рекомендации Минстроя.

В кабмине отметили, что экономическая ситуация в различных субъектах Федерации отличается, в том числе это касается уровня средних доходов населения. Так что передача прав на определение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на региональный уровень позволит оказывать более адресную поддержку.

Совокупный доход семьи или одинокого человека для предоставления субсидии определят за шесть предыдущих месяцев.

Сейчас на жилищные субсидии претендуют россияне, у которых на квартплату уходит больше 22 процентов общего дохода.

1 апреля. Микрофинансовые организации проверят клиентов по-новому

Скорректирован порядок формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам. Такое Указание Банка России вступает в силу 1 апреля.

В частности, документ предусматривает, что принадлежность к физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», микрофинансовая организация должна определять на основании представленной заемщиком справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Делать это необходимо на дату, не превышающую пять рабочих дней до даты заключения договора займа и (или) до даты приобретения требований по приобретенному договору займа, но не позднее даты формирования резервов на возможные потери по займам.

1 апреля. Пиво в кегах начнут маркировать

Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, будут обязаны маркировать эту продукцию и представлять сведения о маркировке в систему «Честный знак». Такое постановление Правительства вступает в силу 1 апреля.

В этот же день истекает срок, в течение которого производители пива и слабоалкогольных напитков, принимавшие участие в эксперименте по маркировке, должны предоставить недостающие сведения в систему «Честный знак».

1 апреля. Правила ввоза товаров на территорию ЕАЭС уточнят

С 1 апреля, согласно вступающему в силу Решению Совета Евразийской экономической комиссии, будут снижены максимальные стоимостные нормы ввоза отдельных товаров для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Например, если речь идет о товарах для личного пользования, доставляемых перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС, а также пересылаемых в международных почтовых отправлениях, стоимостные нормы ограничены суммой, эквивалентной 200 евро. Прежде это было 1000 евро.

3 апреля. Оснований для установления инвалидности станет больше

В России начнет действовать новый порядок установления инвалидности. Такой приказ Минтруда вступает в силу 3 апреля.

Одним из оснований для признания инвалидности станет увечье или заболевание, полученное при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании.

Речь идет о добровольцах, участвующих в выполнении задач, возложенных на ВС России в период мобилизации, военного положения, в военное время, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях и использовании армии за пределами страны.

3 апреля. Стартует эксперимент по таможенному мониторингу

В России начнется эксперимент по внедрению таможенного мониторинга. Такое постановление кабмина вступает в силу 3 апреля.

Сверка таможенной декларации будет происходить в автоматическом режиме с помощью единой информационной системы. Участники эксперимента должны будут предоставлять таможенникам доступ к своим информационным ресурсам.

Подобный мониторинг уже применяют в налоговой сфере, это позволяет снизить количество проверок бизнеса.

Эксперимент в таможенной сфере будет носить добровольный характер, в нем примут участие уполномоченные экономические операторы и резиденты промышленных кластеров.

Апробация продлится до 1 ноября 2024 года.

6 апреля. При проведении массовых мероприятий на воде смогут перекрывать движение судов

Администрации бассейнов внутренних водных путей смогут ограничивать движение судов во время соревнований и культурных мероприятий. Такой закон вступает в силу 6 апреля.

Это будет способствовать безопасности судоходства, рассчитывают законодатели.

Ограничить движение разрешили не более чем на пять часов. Основанием для этого станет обращение организаторов спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

29 апреля. Для чиновников установят профессиональный уровень

На гражданской государственной службе установят обязательные требования к квалификации сотрудников, связанные с освоением дополнительных программ профессиональной переподготовки. Такой закон вступает в силу 29 апреля.

Кроме того, в законодательстве о госслужбе появится новое понятие — «профессиональный уровень».

Вступающий в силу документ упраздняет статью 49 действующего закона о госслужбе. Она касается классификационного экзамена для госслужащих. Оценивать профессиональный уровень чиновников будут кадровые службы органов госвласти, также для этого хотят привлекать научные, образовательные и иные организации.

Документ также расширяет задачи кадровиков в госорганах. К их обязанностям добавят «поиск и привлечение кадров и оценку профессионального уровня претендентов».

1 апреля. Страховщикам прописали ключевой информационный документ

С 1 апреля страховщики перед заключением договора добровольного страхования будут обязаны предоставлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД). Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта и быть не длиннее трех печатных страниц А4.

В частности, КИД будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем; порядке получения страховой выплаты; основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора.

На первой странице КИД необходимо указать адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений. Также там должен быть адрес страницы сайта страховщика, на которой размещены правила добровольного страхования и на основании которых подготовлена памятка.

В ЦБ рассчитывают, что КИД позволит потребителям не только получить в доступной форме информацию об основных условиях страхового продукта до заключения договора, но и сравнить продукты у нескольких страховщиков.

1 апреля. Порядок формирования кредитных историй скорректируют

В России изменится порядок формирования кредитной истории. Это предполагает Указание Банка России, которое вступает в силу 1 апреля.

В частности, документ предполагает, что величина среднемесячного платежа не рассчитывается по договору денежного займа, который заключен в целях связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Также ЦБ уточнил порядок формирования отдельных показателей кредитной информации и перечень событий, вследствие которых она составляется.

Кроме того

1 апреля. От уплаты НДС, согласно вступающему в силу закону, освободят операции по продаже налогоплательщиками драгметаллов организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России.

1 апреля. Самоходные машины и другие виды техники, изготовленные в государствах — членах ЕАЭС после 31 марта 2023 года, будут регистрировать в РФ только при наличии электронных паспортов. Это предполагает вступающее в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии.

1 апреля. С 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года налогоплательщикам налога на добычу полезных ископаемых предоставят право на применение налогового вычета при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, расположенных полностью в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

1 апреля. С 1 апреля, согласно постановлению кабмина, начнется эксперимент по совершению таможенных операций с применением процедуры таможенного склада. Речь идет о ввозе товаров для последующей продажи в рамках международной электронной торговли и пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

1 апреля. Признанная иноагентом некоммерческая организация, согласно постановлению Правительства, больше не сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг.

1 апреля. На шесть месяцев продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц.

1 апреля. Федеральное казначейство, согласно постановлению Правительства, будет контролировать финансовые и хозяйственные операции госкорпораций (компаний), публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ превышает 50 процента. Основанием для проведения контроля станут поручения Президента РФ, Правительства РФ или министра финансов.

1 апреля. Начнут действовать новые размеры коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию за военную службу в неблагоприятных климатических условиях, например, в районах Крайнего Севера. Речь, в частности, идет о надбавках для контрактников, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников, имеющих спецзвания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, федеральной противопожарной службе и таможенных органах.

1 апреля. Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам продлен до 1 октября 2023 года.

15 апреля. Согласно приказу Минюста, истекает срок подачи отчета в деятельности иноагента за второе полугодие 2022 года.

19 апреля. Деньги, которые включены в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных ипотечным агентом, должны будут находиться на одном или нескольких залоговых счетах, банковские реквизиты которых указаны в решении об их выпуске. Причем эти средства должны входить в состав ипотечного покрытия в полном объеме, а зачисление иных денег на такой залоговый счет запрещается. Это предполагают нормы закона, вступающие в силу 19 апреля.