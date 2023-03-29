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21 минуту назад

Власти прокомментировали взрыв на газопроводе в Свердловской области

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Глава городского округа Пелым в Свердловской области Шахит Алиев прокомментировал взрыв, который произошел на участке газопровода «Ямбург-Елец 1». Его слова передает ТАСС.

Власти прокомментировали взрыв на газопроводе в Свердловской области
Фото:  Telegram-канал «Комсомольская правда» Telegram-канал «Комсомольская правда»

Алиев подтвердил, что на газопроводе около 22:00 по местному времени (20:00 мск) произошел взрыв, после чего был пожар, так как остатки газа выгорали из трубы. Он отметил, что на месте происшествия людей не было.

О взрыве на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области стало известно ранее. По предварительным данным, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение. По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров.

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