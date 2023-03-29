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32 минуты назад

Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков

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Президент России Владимир Путин отнес к угрозам национальной безопасности оборот наркотиков в стране иностранными спецслужбами и националистическими организациями. Соответствующий указ главы государства внес изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, утвержденную в 2020 году.

Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В соответствии с документом, в перечень включается «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ». Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности.

Политика,Владимир Путин,
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