Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза

Швейцария присоединилась к принятому в феврале десятому пакету ограничительных мер Евросоюза против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госсекретариата республики по экономике (SECO).

Отмечается, 25 февраля 2023 года ЕС принял очередной пакет антироссийских мер. В черный список попали юридические и физические лица, в том числе, международная медиагруппа «Россия сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский.

В пресс-службе пояснили, что в среду, 29 марта, Федеральный совет принял решение о новых рестрикциях против России.

Вместе с тем, уточнили в SECO, власти страны сделали ряд исключений. Так, ограничительные меры против медиагруппы «Россия сегодня» введены не в полном объеме. Компании по-прежнему разрешается трансляция на территории страны, в ее отношении вводится только запрет на рекламу.