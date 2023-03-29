Замглавы Совбеза РФ Медведев посетил Казанский пороховой завод

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
"В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения", - написал он.
Медведев рассказал, что обсудил с губернаторами регионов Приволжского федерального округа вопросы набора на военную службу по контракту.
В ходе встречи он также обратил внимание на задачу промышленности "полностью и без сбоев" обеспечивать российские Вооруженные силы боеприпасами, при этом не просто наращивать объемы продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения новых разработок и технологий. Замглавы Совбеза также заявил, что оборонная отрасль переживает трансформацию, в частности внедряются новые комплексы и расширяется производство.