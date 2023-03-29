$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

Замглавы Совбеза РФ Медведев посетил Казанский пороховой завод

Газета.Ruиещё 2

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Замглавы Совбеза РФ Медведев посетил Казанский пороховой завод
Фото: ТАССТАСС

"В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения", - написал он.

Медведев рассказал, что обсудил с губернаторами регионов Приволжского федерального округа вопросы набора на военную службу по контракту.

В ходе встречи он также обратил внимание на задачу промышленности "полностью и без сбоев" обеспечивать российские Вооруженные силы боеприпасами, при этом не просто наращивать объемы продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения новых разработок и технологий. Замглавы Совбеза также заявил, что оборонная отрасль переживает трансформацию, в частности внедряются новые комплексы и расширяется производство.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий