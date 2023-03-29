Замглавы Совбеза РФ Медведев посетил Казанский пороховой завод

В ходе встречи он также обратил внимание на задачу промышленности "полностью и без сбоев" обеспечивать российские Вооруженные силы боеприпасами, при этом не просто наращивать объемы продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения новых разработок и технологий. Замглавы Совбеза также заявил, что оборонная отрасль переживает трансформацию, в частности внедряются новые комплексы и расширяется производство.