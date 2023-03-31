Песков объяснил невозможность реализовать план Китая по Украине

«Он не то что поставлен на паузу, там есть определенные положения, которые не реализовать в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и командиров, а командиры сидят не в Киеве и настаивают на продолжении войны», — заявил Песков.