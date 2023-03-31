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5 минут назад

Песков объяснил, почему нельзя реализовать план Китая по урегулированию на Украине

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время план Китая по мирному урегулированию на Украине пока не реализуем.

Песков объяснил невозможность реализовать план Китая по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он не то что поставлен на паузу, там есть определенные положения, которые не реализовать в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и командиров, а командиры сидят не в Киеве и настаивают на продолжении войны», — заявил Песков.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план по Украине из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал предложения КНР о переговорах, в частности, с председателем страны Си Цзиньпином.

Советник президента США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон считает «неприемлемыми» призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

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