Песков объяснил невозможность реализовать план Китая по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время план Китая по мирному урегулированию на Украине пока не реализуем.
«Он не то что поставлен на паузу, там есть определенные положения, которые не реализовать в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и командиров, а командиры сидят не в Киеве и настаивают на продолжении войны», — заявил Песков.
24 февраля 2023 года Китай представил мирный план по Украине из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.
25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал предложения КНР о переговорах, в частности, с председателем страны Си Цзиньпином.
Советник президента США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон считает «неприемлемыми» призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.