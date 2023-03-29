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13 минут назад

Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова

Вечерняя Москваиещё 7

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующий указ главы государства был опубликован в среду, 29 марта.

Путин принял отставку губернатора Омской области
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, — говорится в документе.

Уточняется, что Бруков подал в отставку по собственному желанию.

Владимир Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

Путин сменил губернатора Смоленской области

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.

Политика,Виталий Хоценко,Александр Бурков,Алексей Островский,Владимир Путин,ФСИН,
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