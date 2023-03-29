Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова . Соответствующий указ главы государства был опубликован в среду, 29 марта.

— Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, — говорится в документе.

Уточняется, что Бруков подал в отставку по собственному желанию.

Владимир Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.