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54 минуты назад

Путин предупредил о негативном влиянии санкций

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем западные санкции могут негативно сказаться на российской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с санкциями Путин прокомментировал на заседании с членами правительства 29 марта.

Чтобы избежать негативного влияния санкций, необходимо работать над вопросами спроса, подчеркнул президент.

Также Путин призвал уделять первостепенное внимание восстановлению отраслей, пострадавших от санкций, в том числе автомобильной и лесной промышленности, передает ТАСС.

В середине марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России.

Путин заявил о новой модели развития экономики России

Путин отмечал, что зарубежные аналитики прогнозировали РФ депрессию, спад потребительского сектора и пустые полки, но «жизнь по-другому распорядилась», а освободившиеся ниши стали занимать отечественные компании.

Политика,Видео,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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