Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем западные санкции могут негативно сказаться на российской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию с санкциями Путин прокомментировал на заседании с членами правительства 29 марта.
Чтобы избежать негативного влияния санкций, необходимо работать над вопросами спроса, подчеркнул президент.
Также Путин призвал уделять первостепенное внимание восстановлению отраслей, пострадавших от санкций, в том числе автомобильной и лесной промышленности, передает ТАСС.
В середине марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России.
Путин отмечал, что зарубежные аналитики прогнозировали РФ депрессию, спад потребительского сектора и пустые полки, но «жизнь по-другому распорядилась», а освободившиеся ниши стали занимать отечественные компании.