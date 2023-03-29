Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем западные санкции могут негативно сказаться на российской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с санкциями Путин прокомментировал на заседании с членами правительства 29 марта.

Чтобы избежать негативного влияния санкций, необходимо работать над вопросами спроса, подчеркнул президент.

Также Путин призвал уделять первостепенное внимание восстановлению отраслей, пострадавших от санкций, в том числе автомобильной и лесной промышленности, передает ТАСС.

В середине марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России.