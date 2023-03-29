О конфликте с Западом и сроках СВО: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о сроках окончания спецоперации, возможной встрече Си с Зеленским и войне с Западом. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало ТАСС.

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О требованиях МОК к россиянам

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Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал допускать до соревнований лишь тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине публично (к примеру, не публикуют в соцсетях посты с символом Z).

Песков заявил, что рекомендации МОК «содержат элементы дискриминации», и назвал это недопустимым.

В то же время он заверил, что власти РФ продолжат контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов.

О встрече Си и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Киев через свое интервью Associated Press. Он заявил, что их последний разговор состоялся еще до февраля 2022 года.

Комментируя приглашение Си, Песков заявил, что китайский лидер сам принимает решения о целесообразности тех или иных контактов.

«Мы не вправе здесь выступать с какими-то советами», - подчеркнул представитель Кремля.

В то же время Песков отметил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по украинскому кризису.

О целях и сроках спецоперации

Отвечая на вопросы журналистов о целях СВО, Песков заявил, что власти РФ добиваются безопасности жителей новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также безопасности страны в целом.

На вопрос о том, может ли спецоперация закончиться в 2023 году, Песков ответил, что о перспективах окончания спецоперации могут говорить лишь специалисты - сотрудники Минобороны РФ.

О беспрецедентной поддержке Путина

Песков заявил, что в России произошла «беспрецедентная консолидация общества» вокруг президента Владимира Путина. В Кремле видят уверенность россиян, что цели спецоперации будут достигнуты.

О войне с Западом

Песков заявил, что между Россией и Западом идет «война в широком контексте». Он назвал это гибридным конфликтом, развязанным недружественными странами.

«Это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», - подчеркнул Песков.

О чудесах героизма под Артемовском

Песков рассказал, что российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточенных боях под Артемовском. Он подчеркнул, что в Кремле желают им успеха.

Об ИИ, интернете и зле

Песков сравнил интернет с лекарством, которое при неправильном использовании превращается в яд, и подчеркнул, что именно поэтому в России активно занимаются регулированием интернета.

«С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны - он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», - подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны развиваться, но их тоже необходимо регулировать.

О встрече Путина с правительством

Пресс-секретарь президента рассказал, что 29 марта Путин проведет большое совещание с членами правительства. Это совещание должно было состояться две недели назад, но его перенесли из-за загруженности Путина, «чтобы в глубокой ночи не проводить».