О конфликте с Западом и сроках СВО: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о сроках окончания спецоперации, возможной встрече Си с Зеленским и войне с Западом. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал допускать до соревнований лишь тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине публично (к примеру, не публикуют в соцсетях посты с символом Z).
Песков заявил, что рекомендации МОК «содержат элементы дискриминации», и назвал это недопустимым.
В то же время он заверил, что власти РФ продолжат контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Киев через свое интервью Associated Press. Он заявил, что их последний разговор состоялся еще до февраля 2022 года.
Комментируя приглашение Си, Песков заявил, что китайский лидер сам принимает решения о целесообразности тех или иных контактов.
«Мы не вправе здесь выступать с какими-то советами», - подчеркнул представитель Кремля.
В то же время Песков отметил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по украинскому кризису.
Отвечая на вопросы журналистов о целях СВО, Песков заявил, что власти РФ добиваются безопасности жителей новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также безопасности страны в целом.
На вопрос о том, может ли спецоперация закончиться в 2023 году, Песков ответил, что о перспективах окончания спецоперации могут говорить лишь специалисты - сотрудники Минобороны РФ.
Песков заявил, что в России произошла «беспрецедентная консолидация общества» вокруг президента Владимира Путина. В Кремле видят уверенность россиян, что цели спецоперации будут достигнуты.
Песков заявил, что между Россией и Западом идет «война в широком контексте». Он назвал это гибридным конфликтом, развязанным недружественными странами.
«Это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», - подчеркнул Песков.
Песков рассказал, что российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточенных боях под Артемовском. Он подчеркнул, что в Кремле желают им успеха.
Песков сравнил интернет с лекарством, которое при неправильном использовании превращается в яд, и подчеркнул, что именно поэтому в России активно занимаются регулированием интернета.
«С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны - он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», - подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны развиваться, но их тоже необходимо регулировать.
Пресс-секретарь президента рассказал, что 29 марта Путин проведет большое совещание с членами правительства. Это совещание должно было состояться две недели назад, но его перенесли из-за загруженности Путина, «чтобы в глубокой ночи не проводить».
Песков подчеркнул, что значительная часть совещания будет закрытой, на ней будет идти речь об экономике, финансах, развитии транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также о расширении взаимодействия с дружественными странами.