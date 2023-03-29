Замглавы МИД РФ Рябков: позиция России по ДСНВ не поменяется

Отказ США от передачи России уведомлений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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«Позиция РФ по ДСНВ не поменяется от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет», — передает слова Рябкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что данное решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ.