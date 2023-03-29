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9 минут назад

Посольство РФ: США всеми силами мешают выяснению обстоятельств подрыва "Северных потоков"

Елена Прошина

В Вашингтоне пытаются сделать все возможное, чтобы не состоялось независимое расследование, и были установлены реальные обстоятельства подрыва российских «Северных потоков», сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в США.

Посольство РФ: США всеми силами мешают выяснению обстоятельств подрыва "Северных потоков"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что очередные заявления американской администрации о якобы достаточности ведущихся в Европе «независимых» расследований взрывов газопроводов является попыткой США спрятаться за действиями союзников. По словам дипломатов, американские власти хотят сделать все возможное, чтобы не дать началу усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии на трубопроводах.

Посольство указало, что спецслужбы США были вовлечены в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море, о чем сообщили «авторитетные журналисты». При этом США пытаются «спустить» на тормозах» данную информацию.

Российские дипломаты напомнили, что Москве было отказано в допуске к следственным мероприятиям. Кроме того, случилась «фактическая блокировка» совместного призыва РФ, КНР и Бразилии на Совете Безопасности ООН приступить к полноценному международному расследованию.

Политика,Совбез ООН,
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