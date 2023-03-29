Посольство РФ: США всеми силами мешают выяснению обстоятельств подрыва "Северных потоков"

В Вашингтоне пытаются сделать все возможное, чтобы не состоялось независимое расследование, и были установлены реальные обстоятельства подрыва российских «Северных потоков», сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в США.

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В сообщении говорится, что очередные заявления американской администрации о якобы достаточности ведущихся в Европе «независимых» расследований взрывов газопроводов является попыткой США спрятаться за действиями союзников. По словам дипломатов, американские власти хотят сделать все возможное, чтобы не дать началу усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии на трубопроводах.

Посольство указало, что спецслужбы США были вовлечены в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море, о чем сообщили «авторитетные журналисты». При этом США пытаются «спустить» на тормозах» данную информацию.