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13 минут назад

Патрушев посетит встречу секретарей Совбезов стран ШОС

Елена Прошина

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит ежегодную встречу секретарей совбезов стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Патрушев посетит встречу секретарей Совбезов стран ШОС
Фото: ТАССТАСС

«29 марта в Нью-Дели секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС», – сказано в сообщении. При этом повестка встречи пока не уточняется.

Членами ШОС является Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а также государства-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Ранее Патрушев заявил, что Китай станет следующей после России «жертвой США».

Политика,Николай Патрушев,ШОС,Совет безопасности РФ,
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