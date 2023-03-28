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27 минут назад

Лавров заявил, что Россия знает, за что воюет на Украине

ТАСС

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям, заявил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Россия знает, за что воюет на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы <...> проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, [где] декларация независимости прямо заявляет о том, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таковым. Прямо декларируется обеспечение всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями. Все это сейчас перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", - сказал Лавров.

"И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что "историю и географию не выбирают", поэтому Россия не имеет "никакого права оставить этих людей на растерзание нацистам и расистам".

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркивал, что СВО была начата с целью защиты людей, обеспечения безопасности страны, а также для ликвидации угрозы, исходившей от украинского неонацистского режима.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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