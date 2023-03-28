Лавров заявил, что Россия знает, за что воюет на Украине

"Мы <...> проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, [где] декларация независимости прямо заявляет о том, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таковым. Прямо декларируется обеспечение всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями. Все это сейчас перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", - сказал Лавров.