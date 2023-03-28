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13 минут назад

Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января

Lenta.ru

Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Слова президента приводит ТАСС.

Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся страна переживает», — заявил глава государства.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате, по заявлению Минобороны России, погибли 89 человек. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.

Политика,Видео,Дмитрий Азаров,Владимир Путин,Минобороны России,
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