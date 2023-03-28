Слуцкий прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"

Организаторы диверсии на трубопроводах "Северный поток" обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Уверенность в этом выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по "Северным потокам".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, Совбез ООН 27 марта отказался принять резолюцию РФ и КНР о создании международной комиссии для расследования диверсий на газопроводах. За проект проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.

Результат, по мнению Слуцкого, говорит сам за себя.

"США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования", - заявил политик в своем Telegram-канале.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что голосование в очередной раз провело черту между теми, кто соблюдает международное право, и теми, "кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону".

Он выразил уверенность, что Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток", и виновные будут наказаны.