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16 минут назад

В Госдуме отреагировали на решение СБ ООН по "Северным потокам"

Российская Газета

Организаторы диверсии на трубопроводах "Северный поток" обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Уверенность в этом выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по "Северным потокам".

Слуцкий прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Совбез ООН 27 марта отказался принять резолюцию РФ и КНР о создании международной комиссии для расследования диверсий на газопроводах. За проект проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.

Результат, по мнению Слуцкого, говорит сам за себя.

"США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования", - заявил политик в своем Telegram-канале.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что голосование в очередной раз провело черту между теми, кто соблюдает международное право, и теми, "кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону".

Он выразил уверенность, что Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток", и виновные будут наказаны.

О том, что Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы инициировать расследование теракта на "Северных потоках", несмотря на отсутствие поддержки, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Комитет госдумы по международным делам,Совбез ООН,ЛДПР,Госдума,
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