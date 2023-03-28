Посол РФ: во Франции охотятся за всеми, кто мог в теории обойти санкции

Французские власти ведут охоту за всеми предпринимателями, которые даже теоретически не соблюдают антироссийские санкции. Об этом заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Действительно, идет охота за всеми, кто мог даже теоретически не соблюдать вводимые антироссийские санкции", - сказал он.

Мешков отметил, что часть французского бизнеса ушла из России, некоторые компании все еще продолжают уходить, однако большая группа предприятий продолжает работу. "Бизнес работает, товарооборот находится на неплохом уровне, во многом, конечно, это было связано с большими закупками нефтепродуктов и газа в прошлом году, по этому году посмотрим, как будут развиваться дела", - заключил дипломат.