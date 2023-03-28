Диверсии на «Севпотоках» и миллиарды для Киева: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему политика Германии «не сулит ничего хорошего» и что обсудят главы России и Белоруссии на Высшем Госсовете. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало ТАСС.

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О диверсии на «Севпотоках» и решении ООН

Совет безопасности ООН 27 марта отклонил проект российской резолюции, осуждающей диверсии на «Северных потоках» и призывающей к международному расследованию. За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные 12 членов Совбеза воздержались. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов.

Песков рассказал, что Россия восприняла решение Совбеза ООН «с сожалением».

Он подчеркнул, что в объективном расследовании взрывов должны быть заинтересованы все. Песков добавил, что Россия будет и дальше делать все, что в ее силах, чтобы инициировать международное расследование.

«Российская сторона продолжит идти по тому, чтобы не дать замотать эту тему», - заверил он.

О планах Путина и Лукашенко

6 апреля состоится заседание Высшего Государственного совета России и Белоруссии - высшего органа Союзного государства двух стран. В заседании примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Песков заявил, что президенты обсудят текущие вопросы развития Союзного государства.

«Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран», - подчеркнул он.

Об отношениях России и Германии

Песков заявил, что отношения России и Германии оставляют желать лучшего, так как Берлин «активно накачивает Украину оружием».

Так Песков прокомментировал новости о планах Берлина увеличить расходы на военную помощь Украине с трех до более чем 15 миллиардов евро в ближайшие годы.