Диверсии на «Севпотоках» и миллиарды для Киева: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему политика Германии «не сулит ничего хорошего» и что обсудят главы России и Белоруссии на Высшем Госсовете. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало ТАСС.
Совет безопасности ООН 27 марта отклонил проект российской резолюции, осуждающей диверсии на «Северных потоках» и призывающей к международному расследованию. За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные 12 членов Совбеза воздержались. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов.
Песков рассказал, что Россия восприняла решение Совбеза ООН «с сожалением».
Он подчеркнул, что в объективном расследовании взрывов должны быть заинтересованы все. Песков добавил, что Россия будет и дальше делать все, что в ее силах, чтобы инициировать международное расследование.
«Российская сторона продолжит идти по тому, чтобы не дать замотать эту тему», - заверил он.
6 апреля состоится заседание Высшего Государственного совета России и Белоруссии - высшего органа Союзного государства двух стран. В заседании примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Песков заявил, что президенты обсудят текущие вопросы развития Союзного государства.
«Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран», - подчеркнул он.
Песков заявил, что отношения России и Германии оставляют желать лучшего, так как Берлин «активно накачивает Украину оружием».
Так Песков прокомментировал новости о планах Берлина увеличить расходы на военную помощь Украине с трех до более чем 15 миллиардов евро в ближайшие годы.
«Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», - отметил он.