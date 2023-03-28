В Кремле прокомментировали помощь Германии Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ходе брифинга прокомментировал решение Германии увеличить помощь Украине.
«В целом эти отношения оставляют делать лучшего. Германия принимает активное участие ... активно накачивает Украину оружием. Поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», — пояснил Песков.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Минфин Германии намерен увеличить поддержку Украины до €15 млрд.
Заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов Германии Флориан Тонкар направил в бюджетный комитет бундестага соответствующую просьбу. Немецкое правительство объяснило свое решение высокими материальными потерями украинских вооруженных сил.
Для этого Минфин ФРГ планирует заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы. Планируется закупать системы противовоздушной обороны (ПВО), бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и иного вооружения.