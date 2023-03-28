В Кремле прокомментировали помощь Германии Украине

«В целом эти отношения оставляют делать лучшего. Германия принимает активное участие ... активно накачивает Украину оружием. Поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», — пояснил Песков.

Для этого Минфин ФРГ планирует заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы. Планируется закупать системы противовоздушной обороны (ПВО), бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и иного вооружения.