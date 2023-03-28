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55 минут назад

ФСБ может получить данные о геолокации такси

ТАСС

ФСБ может получить доступ к данным о геолокации такси и средствам платежа пассажиров. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ФСБ может получить данные о геолокации такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проектом постановления устанавливается порядок предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Такси должны будут предоставлять органам власти круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Согласно проекту, доступ будет предоставлен к геолокации и средствам платежа.

Политика,Общество,ФСБ,Правительство РФ,
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