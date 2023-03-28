ФСБ может получить данные о геолокации такси

ФСБ может получить доступ к данным о геолокации такси и средствам платежа пассажиров. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления устанавливается порядок предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Такси должны будут предоставлять органам власти круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
Согласно проекту, доступ будет предоставлен к геолокации и средствам платежа.