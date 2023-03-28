ФСБ может получить данные о геолокации такси

"Проектом постановления устанавливается порядок предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси", - говорится в пояснительной записке к проекту.