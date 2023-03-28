Захарова: США и ФРГ попались на вбросе ложной информации о "Северных потоках"

США и Германия представили одинаковые версии о взрывах на "Северных потоках". Тем самым они вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Антифейк" на Первом канале.

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Таким образом немецкие и американские СМИ попытались отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил США и Норвегию в организации теракта на газопроводах.

После публикации фейков официальные лица Запада получили возможность уходить от ответов на вопросы об инцидентах. У Захаровой нет сомнений, что правда о взрывах на "Северных потоках" рано или поздно "вылезет или пробьется".