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15 минут назад

Захарова: США и ФРГ попались на вбросе ложной информации о терактах на "Северных потоках"

Российская Газета

США и Германия представили одинаковые версии о взрывах на "Северных потоках". Тем самым они вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Антифейк" на Первом канале.

Захарова: США и ФРГ попались на вбросе ложной информации о "Северных потоках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом немецкие и американские СМИ попытались отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил США и Норвегию в организации теракта на газопроводах.

После публикации фейков официальные лица Запада получили возможность уходить от ответов на вопросы об инцидентах. У Захаровой нет сомнений, что правда о взрывах на "Северных потоках" рано или поздно "вылезет или пробьется".

Взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на "Северных потоках". Он заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Политика,Сеймур Херш,Мария Захарова,МИД России,Первый канал,
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