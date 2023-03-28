Пушилин: жизни главы полиции Мариуполя ничего не угрожает

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жизни и здоровью начальника Мариупольского ГУ МВД по региону Михаила Москвина ничего не угрожает.
«Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен... Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».
Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина.
Мужчина выжил, он получил контузию.
СК возбудил дело по факту покушения.