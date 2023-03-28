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1 час назад

Пушилин: жизни главы полиции Мариуполя после покушения ничего не угрожает

RT на русском

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жизни и здоровью начальника Мариупольского ГУ МВД по региону Михаила Москвина ничего не угрожает.

Пушилин: жизни главы полиции Мариуполя ничего не угрожает
Фото: ТАССТАСС

«Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен... Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина.

Мужчина выжил, он получил контузию.

СК возбудил дело по факту покушения.

Политика,Денис Пушилин,Михаил Москвин,
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