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7 минут назад

Захарова назвала "Саммиты за демократию" проявлением неоколониальных практик США

Москва24иещё 3

Организуемые американцами "Саммиты за демократию", один из которых пройдет 28–30 марта, являются проявлением неоколониальных практик США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова прокомментировала американский «Саммит за демократию»
Фото: ТАССТАСС

По ее мнению, подобные мероприятия Вашингтон организовывает для узаконивания американских инструментов контроля.

"За усилиями по их организации и созыву стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона", – заявила Захарова.

Между тем российский диппредставитель в США Анатолий Антонов выразил мнение, что американской стороне следует отказаться от попыток применять доктрину прав человека для своих геополитических игр и разрушения суверенитета других стран.

По словам дипломата, ряд вопросов вызывает способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни, в то время как в самих Штатах существуют социально-экономические противоречия.

Политика,Мария Захарова,Анатолий Антонов,МИД России,
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