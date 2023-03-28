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21 минуту назад

Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН на голосовании по «Севпотокам»

Елена Прошина

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН во время голосования по «Северным потокам». Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН на голосовании по «Севпотокам»
Фото: ТАССТАСС

Ранее Совет безопасности не принял предложение России о создании при поддержке ООН глобальной международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Только три страны — Россия, Китай и Бразилия — проголосовали за это предложение, в то время как остальные предпочли остаться нейтральными. По словам Полянского, другие страны опасались открыто поддержать позицию России.

«Они четко дали понять, что не заинтересованы в выборе, который поддержит российскую позицию», — заявил он.

Также Полянский добавил, что ряд членов Совбеза ООН ждут от Дании, ФРГ и Швеции оперативного расследования взрывов на «Северных потоках».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя усомнился в прозрачности расследований по терактам на газопроводах со стороны Дании, Германии и Швеции.

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