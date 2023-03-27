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53 минуты назад

Небензя усомнился в прозрачности расследований по "Северным потокам"

Илья Родин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сомневается в объективности проводимых экспертами ФРГ, Швеции и Дании расследований терактов на «Северных потоках». Об этом пишет ТАСС.

Небензя усомнился в прозрачности расследований по "Севпотокам"
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Небензя высказался о национальных расследованиях в понедельник, 27 марта, на заседании Совбеза ООН.

Россия в соавторстве с Китаем, КНДР и рядом других государств предложила проект резолюции о создании международной комиссии по расследованию диверсий потому, что есть «сомнения в объективности и транспарентности» расследований, проводимых странами Европы, пояснил постпред.

Небензя уточнил, что на фоне появления новых фактов, а также большого количества абсурдных публикаций в СМИ, создать независимую международную комиссию особенно важно.

Представители государств, сомневающихся в необходимости проведения международного расследования, полагают, что следует дождаться публикации данных, полученных национальными специалистами, напомнил постпред.

Китай отреагировал на решение Совбеза ООН по "Северным потокам"

По его оценке, датские, немецкие и шведские расследования могут продолжаться на протяжении многих лет. Вместе с тем, добавил он, «ценное время уходит».

Небензя подчеркнул, что факты о диверсии станут известны, а все причастные к терактам - выявлены. Он констатировал, что избежать такого развития событий не удастся.

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