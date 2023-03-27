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Патрушев: Россия уже спасала США от распада, но сейчас помогать им нецелесообразно

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Россия минимум дважды спасала США от распада, но на сей раз помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно. Такое мнение высказал в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев рассказал о спасении Россией Америки от распада
© РИА Новости

"Она [Россия] как минимум дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии.

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"Россия - исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью", - заметил он.

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