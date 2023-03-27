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13 минут назад

Патрушев заявил, что США "все увереннее идут к дефолту"

ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США ждет дефолт и мощный финансовый кризис. Такое мнение он высказал в интервью "Российской газете".

Патрушев заявил, что США "все увереннее идут к дефолту"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При наличии вешнего долга более чем в $31,5 трлн, США все увереннее идут к дефолту", - подчеркнул он. "Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленному реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведет Штаты к мощному финансовому кризису", - отметил секретарь СБ РФ.

Патрушев указал на то, что построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои. Он выразил уверенность в том, что модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно.

Политика,Николай Патрушев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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