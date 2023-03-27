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34 минуты назад

Патрушев назвал Китай следующей «жертвой» США

Лера Букина

Следующей после России «жертвой» США станет Китай. Именно данная страна является главным экономическим конкурентом Вашингтона, заявил в беседе с «Российской газетой» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, США на протяжении многих лет становились фактором эскалации любого конфликта. Как утверждает он, сейчас РФ и КНР препятствует этому.

Ранее, как писало агентство Bloomberg, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что, несмотря на холодные отношения между Пекином и Вашингтоном, открытость Китая после пандемии COVID-19 и его сильное экономическое восстановление станут «тройной» выгодой для американского бизнеса.

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Отношения между США и Китаем усугубились в 2022 году из-за прибытия на Тайвань бывшего спикера палаты представителей конгресса США, член Демократической партии Нэнси Пелоси. Китайская сторона осудила визит и ввела против нее рестрикции.

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