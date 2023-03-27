Патрушев назвал Китай следующей «жертвой» США

«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, США на протяжении многих лет становились фактором эскалации любого конфликта. Как утверждает он, сейчас РФ и КНР препятствует этому.

Ранее, как писало агентство Bloomberg, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что, несмотря на холодные отношения между Пекином и Вашингтоном, открытость Китая после пандемии COVID-19 и его сильное экономическое восстановление станут «тройной» выгодой для американского бизнеса.