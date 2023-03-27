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31 минуту назад

Захарова предложила способ борьбы с отменой русской культуры

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на "Марафоне первых", который проходит в центре "Сириус", предложила способ борьбы с отменой русской культуры на Западе. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова предложила способ борьбы с отменой русской культуры
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Попытки отмены она назвала чушью и заверила, что "агрессивная волна" скоро спадет и на нее не нужно ориентироваться.

"Мы должны ориентироваться на нее только в том смысле, что мы должны проверять, а все ли у нас устойчиво, все ли у нас правильно, все ли у нас доделано. Это для нас проверка", - объяснила свою позицию она.

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Борьба с отменой российской культуры, по ее словам, не должна быть самоцелью.

"Все уйдет, а мы с нашей культурой пойдем дальше, будем людей вести за собой", - не сомневается Захарова.

Ранее дирижер Юрий Башмет высказался об отмене русской культуры на Западе.

Политика,Мария Захарова,Юрий Башмет,Владимир Путин,МИД России,
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