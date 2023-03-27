В Госдуме обсудят возможные ограничения в использовании QR-кодов

«В ближайшее время в рамках обсуждений мы придем к единому мнению на счет того, каким образом мы отреагируем и будем создавать правила в ответ на те вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся или столкнемся в будущем. Думаю, что в ближайшее время необходимо ожидать создание правовых механизмов, направленных на предупреждение соответствующих правонарушений», — добавил он.