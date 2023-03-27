Ядерное оружие в Белоруссии и карта болельщика: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 27 марта, ответил на вопросы журналистов российских СМИ. Представитель главы государства рассказал о реакции Кремля на заявления Запада касательно размещения ядерного оружия в Белоруссии и о том, кто будет определять дальнейшую судьбу карт болельщика. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.
Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что критика со стороны Запада не повлияет на решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
«Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — подчеркнул Песков.
Говоря о теракте на «Северных потоках», Песков отметил, что страны Запада предпринимают все попытки заглушить эту тему.
«Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться», — цитирует его ТАСС.
Вместе с тем данные российской стороны указывают, что взрыв не мог быть совершен без участия других государств и их специальных служб. Вопрос о возможном требовании компенсаций Москвой представитель Кремля назвал вполне оправданным.
Говоря с журналистами о будущем паспортов болельщика, Песков отметил, что прерогатива решения этого вопроса находится у спортивных властей и служб безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение», — сказал Песков.
Песков отметил, что сейчас есть «определенная аргументация в пользу того, чтобы Fan ID существовало».