Ядерное оружие в Белоруссии и карта болельщика: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 27 марта, ответил на вопросы журналистов российских СМИ. Представитель главы государства рассказал о реакции Кремля на заявления Запада касательно размещения ядерного оружия в Белоруссии и о том, кто будет определять дальнейшую судьбу карт болельщика. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

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Запад не повлияет на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии

Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что критика со стороны Запада не повлияет на решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — подчеркнул Песков.

Теракт на «Северных потоках» хотят «заглушить»

Говоря о теракте на «Северных потоках», Песков отметил, что страны Запада предпринимают все попытки заглушить эту тему.

«Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем данные российской стороны указывают, что взрыв не мог быть совершен без участия других государств и их специальных служб. Вопрос о возможном требовании компенсаций Москвой представитель Кремля назвал вполне оправданным.

Дальнейшая судьба паспортов болельщика

Говоря с журналистами о будущем паспортов болельщика, Песков отметил, что прерогатива решения этого вопроса находится у спортивных властей и служб безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение», — сказал Песков.