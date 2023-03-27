В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
16 минут назад

Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет».

Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трансляция заседания Попечительского совета Фонда им. А.М.Горчакова доступна на сайте дипведомства.

«Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — подчеркнул он.

В МИД высказались о попытках «выдавить» Россию из ВТО

Лавров отметил, что несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру, включая Запад.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом. Он подчеркнул, что у него нет иллюзии о быстром развитии такого сценария.

Политика,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,ВТО,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий