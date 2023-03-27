Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет».

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Трансляция заседания Попечительского совета Фонда им. А.М.Горчакова доступна на сайте дипведомства.

«Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру, включая Запад.