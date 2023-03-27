Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в Анкару

Турецкое издание dikGAZETE утверждает, что Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина, однако его приезд держится в секрете.

По данным издания, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону масштабных землетрясений на юго-востоке республики.

При этом источник в администрации турецкого президента заявил агентству РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите Путина.