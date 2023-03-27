В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
33 минуты назад

Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в Анкару

Газета.Ru

Турецкое издание dikGAZETE утверждает, что Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина, однако его приезд держится в секрете.

По данным издания, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону масштабных землетрясений на юго-востоке республики.

При этом источник в администрации турецкого президента заявил агентству РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите Путина.

Постпред России назвал условие возвращения к диалогу с США по ДСНВ

25 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Кремля сообщила, что политики обсуждали зерновую сделку, работу над российско-турецкими проектами, в частности – возведение АЭС, а также положение дел в Сирии. Путин также поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий