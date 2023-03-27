Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в Анкару

Турецкое издание dikGAZETE утверждает, что Анкара готовится к визиту президента России Владимира Путина, однако его приезд держится в секрете.
По данным издания, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону масштабных землетрясений на юго-востоке республики.
При этом источник в администрации турецкого президента заявил агентству РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите Путина.
25 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Кремля сообщила, что политики обсуждали зерновую сделку, работу над российско-турецкими проектами, в частности – возведение АЭС, а также положение дел в Сирии. Путин также поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».