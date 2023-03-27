Песков не стал говорить о перспективах членства России в ВТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, какова позиция Кремля насчет дальнейшего членства России в ВТО и есть ли польза от этого инструмента на фоне западных санкций.

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"Пока по теме ВТО мне нечего вам сообщить", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, отвечая на вопрос об этом.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС заявлял, что Москва не собирается отказываться от членства в ВТО, подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он обращал внимание, что ни одно государство за историю существования ВТО не отказалось от членства в организации. По словам Панкина, в России этот вопрос поднимался в связи с соответствующими инициативами ряда депутатов Государственной думы.

Эта тема звучала и во время отчета правительства в Госдуме на прошлой неделе. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов высказался за выход России из ВТО. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ заметил, что это вопрос весьма непростой, и подходить к нему следует аккуратно.