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31 минуту назад

Песков не стал говорить о перспективах членства России в ВТО

ТАССиещё 5

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, какова позиция Кремля насчет дальнейшего членства России в ВТО и есть ли польза от этого инструмента на фоне западных санкций.

Песков не стал говорить о перспективах членства России в ВТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока по теме ВТО мне нечего вам сообщить", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, отвечая на вопрос об этом.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС заявлял, что Москва не собирается отказываться от членства в ВТО, подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он обращал внимание, что ни одно государство за историю существования ВТО не отказалось от членства в организации. По словам Панкина, в России этот вопрос поднимался в связи с соответствующими инициативами ряда депутатов Государственной думы.

Эта тема звучала и во время отчета правительства в Госдуме на прошлой неделе. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов высказался за выход России из ВТО. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ заметил, что это вопрос весьма непростой, и подходить к нему следует аккуратно.

Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization) - специализированное учреждение ООН, международный орган, осуществляющий разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.

Политика,Михаил Мишустин,Александр Панкин,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,МИД России,Госдума,ООН,ВТО,
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