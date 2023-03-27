Патрушев назвал США главным диктатором мира

Вашингтон, на словах ратуя за свободу слова, на деле попирает суверенитет других стран и является главным диктатором мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

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"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал он, комментируя предстоящий "Саммит за демократию".

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Патрушев обратил внимание, что это мероприятие, организуемое аппаратом Белого дома, "безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США". По его мнению, саммит станет "очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств".

"В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам. В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома", - предположил возможные итоги встречи секретарь Совбеза РФ.

Также, считает он, прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных. "Однако умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков. С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру зеленую повестку, усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах", - предупредил Патрушев.

Первый "Саммит за демократию" был организован США в декабре прошлого года в режиме видеоконференции. Власти Соединенных Штатов пригласили на него 110 государств и территорий. В списке фигурировал китайский остров Тайвань, однако в нем не было КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на мероприятии в первую очередь были представлены страны, следующие в фарватере политики Вашингтона, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с США хорошие отношения.