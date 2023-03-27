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33 минуты назад

В МИД высказались о попытках «выдавить» Россию из ВТО

Елена Прошина

Несмотря на попытки некоторых стран «выдавить» Россию из ВТО, Москва не собирается этого делать, рассказал РИА Новостям директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он подчеркнул, что выход России из организации Запад может воспринять как подтверждение эффективности его политики. В итоге курс против России был бы ужесточен.

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО», - сказал Биричевский.

По его словам, Россия считает, что у нее есть основания оставаться в организации в качестве полноправного члена. Москва намерена сохранить устойчивые связи со странами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправных условиях.

Напомним, в марте прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о выходе РФ из ВТО. Однако выход из организации не поддерживают в МИД России и в Минэкономики. Ранее президент Владимир Путин поручил оспорить санкции в ВТО.

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