В МИД высказались о попытках «выдавить» Россию из ВТО

Несмотря на попытки некоторых стран «выдавить» Россию из ВТО, Москва не собирается этого делать, рассказал РИА Новостям директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он подчеркнул, что выход России из организации Запад может воспринять как подтверждение эффективности его политики. В итоге курс против России был бы ужесточен.

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО», - сказал Биричевский.

По его словам, Россия считает, что у нее есть основания оставаться в организации в качестве полноправного члена. Москва намерена сохранить устойчивые связи со странами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправных условиях.