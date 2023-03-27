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1 час назад

В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Москва24иещё 11

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, российская сторона рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. Он подчеркнул, что недружественные страны объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, и, по его мнению, в таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса. Директор департамента назвал ВТО безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий. Он подчеркнул, что особое внимание Москва уделяет взаимодействию с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза. В феврале в МИД РФ не оценили идею депутатов Госдумы по выходу России из Всемирной торговой организации. До этого Владимир Путин обратил внимание на несоблюдение странами Запада принципов ВТО. По его словам, западных политиков не то что не интересует качество жизни рядовых граждан Европы, они "выбросили на помойку" принципы организации и не стали учитывать последствия вводимых антироссийских санкций.

МИД: Россия не собирается выходить из ВТО
Фото: Москва24Москва24
Политика,Владимир Путин,МИД России,ЕАЭС,Госдума,ВТО,
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