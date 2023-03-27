Постпред России назвал условие возвращения к диалогу с США по ДСНВ

Предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Дипломат подчеркнул, что это довольно «скромные, понятные, и абсолютно оправданные» требования со стороны Москвы.

Напомним, что Россия приостановила свое участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не выходит из договора и будет соблюдать часть его положений. Официальная нота об этом была передана американской стороне 28 февраля.