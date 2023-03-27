Путин поблагодарил Росгвардию за преданную службу

Бойцы Росгвардии , участвующие в специальной военной операции, в самых сложных ситуациях проявляют мужество, стойкость и бесстрашие. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню войск национальной гвардии России.

"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие", - отметил глава государства.

Он пожелал всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, их родным и близким здоровья и успехов.