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42 минуты назад

Путин заявил, что росгвардейцы в ходе СВО проявляют стойкость и бесстрашие

ТАССиещё 1

Бойцы Росгвардии, участвующие в специальной военной операции, в самых сложных ситуациях проявляют мужество, стойкость и бесстрашие. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню войск национальной гвардии России.

Путин поблагодарил Росгвардию за преданную службу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие", - отметил глава государства.

Он пожелал всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, их родным и близким здоровья и успехов.

Политика,Владимир Путин,Росгвардия,
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